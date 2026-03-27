四国運輸局が入るサンポート高松合同庁舎南館 たどつ汽船（香川県多度津町）は多度津港と高見島、佐柳島を結ぶ定期便を運航しています。2026年1月8日、旅客船「ニューおおとり」が客1人、船員2人を乗せて多度津港を出港し、港付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生しました。 四国運輸局は2026年1月13日に、同社に立ち入り検査を行いました。その結果、安全管理規程の違反が確認されたとし