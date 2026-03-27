２６日、刺傷事件があった商業施設。（東京＝新華社記者／岳晨星）【新華社東京3月27日】日本メディアの報道によると、東京都豊島区東池袋にある商業施設内の店舗で26日夜、刃物を使った傷害事件が起きた。加害者の男と被害者の女性はいずれも死亡した。２６日、刺傷事件があった商業施設。（東京＝新華社記者／岳晨星）２６日、刺傷事件があった商業施設。（東京＝新華社記者／岳晨星）