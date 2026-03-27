２４日、ボアオの東嶼島でダンスをする人型ロボット。（ボアオ＝新華社記者／劉蓮芬）【新華社ボアオ3月27日】中国海南省博鰲（ボアオ）でボアオ・アジアフォーラム年次総会が開かれた24〜27日、会場内外でスマートロボットが活躍した。分科会で最先端技術を披露した人型タイプ、24時間体制で清掃作業に当たった水陸空対応型、接客用など多彩なロボットが科学技術の力でフォーラム運営を支援した。２５日、ボアオ・アジアフォー