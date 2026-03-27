お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之とお笑いタレントの吉住が、26日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、あらゆる場面で批判的になる人が増えていることを「1億総ちょっと待って時代」とやゆした。井口は、過去にファンが1人もいないエピソードを披露すると「その時から応援していた人の気持ちを考えろ」とコメントが来たことに言及。そのような発言する人は昔からのファン