中国外務省は26日、SNSで、「日本の治安は不安定で、中国国民に対する犯罪事件が多発している」と主張。陸上自衛官の中国大使館への侵入事件を理由にあげ、「中国の外交官の安全および外交施設の安全を深刻に脅かすものであり、その性質と影響は極めて悪質だ」として、中国の国民に対し、日本への渡航を当面控えるよう改めて注意喚起しました。また、中国共産党系の国際紙「環球時報」は、「日本政府は最低限の謝罪すら行わず、そ