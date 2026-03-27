■アジア大会 男女マラソン日本代表会見（27日、東京都内）32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会のマラソン日本代表の4人が会見に臨んだ。男子代表の吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）は「（レースが行われる）9月26日は金メダルを目指して練習に励んでいきたい」と意気込み、女子代表の佐藤早也伽（31、積水化学）は「アジア大会の代表になるのは初めてなので、とても嬉しい。メダル獲得を目標に頑張りた