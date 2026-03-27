シンガー・ソングライターの嘉門タツオ（67）が27日、大阪市内で恒例ライブ「嘉門タツオ2026春明るい未来へギャハハハハ！」（4月5日、大阪・なんばHatch）の取材会を行った。広い交友関係は芸能界だけにとどまらず、高市早苗首相（65）とも30年来の交流を誇る嘉門。自身の代表作「チャラリー〜鼻から牛乳〜」を「チャラリ〜奈良から総裁〜」と替え歌を披露したこともあり、ユーチューブでは「ゆけ！ゆけ！高市早苗！！」を