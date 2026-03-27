大手3銀行は、来年度の賃上げについて、4年連続でベースアップを実施することを決めました。三菱UFJ銀行は、来年度の賃上げをめぐり組合と妥結し、▼3.5%のベースアップや▼ボーナスの増額を決めました。これに加えて、初任給の引き上げに伴って全行員を対象とする給与改定などを含め、実質的には10%近い賃上げになるということです。さらに転勤に伴う月額3万円の「隔地異動手当」の対象に新入行員なども加えるほか、子育て世帯を