◇F1第3戦日本GPフリー走行（2026年3月27日鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ）日本GPが開幕してフリー走行が行われ、2回目（FP2）はマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が1分30秒133でトップタイムをマークした。前戦中国GPでF1初勝利を飾ったメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.092秒差の2番手。0.205秒差の3番手には1回目（FP1）でトップだった同僚ジョージ・ラッセル（英国）が