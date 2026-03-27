俳優のソ・ジュニョン、パク・ヒョンシクらが出演する韓国ドラマ『シリウス』（全4話）が、あす28日より（前7：00〜）CSホームドラマチャンネルで放送をスタートした。【写真】『シリウス』で主人公の高校生時代を演じたパク・ヒョンシク同作は「KBSドラマスペシャル」として放送された全4話のドラマシリーズ。主人公を『勇敢無双 ヨン・スジョン』のソ・ジュニョン、その高校生時代を『青春ウォルダム 呪われた王宮』のパク・