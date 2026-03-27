鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。最終回を前に主演鈴木亮平が、ヒントを求める松山ケンイチのＸ投稿に応じて「Ｑ．最終回でまさかのリブートがバレるのは誰？４択は、ムガ・ツカジ、ミスター冬橋、ミセス霧矢、松山ケンイチでお願いします！」と出題して、まだリブートしている人物がいるのかと驚きが広がった。誰かが合六亘（北村有起哉）を裏切って早瀬儀堂（鈴木亮