お笑いタレントのやしろ優（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。“やさ丸”こと長男（4）の近影を披露した。【写真】「運動神経すごい」鉄棒に“逆さ”にぶら下がりポーズを決めるやしろ優の4歳長男やしろは「逆さま好きだねーw」とつづり、長男が鉄棒にぶら下がり逆上がりのようなポーズをする姿や、三点倒立に挑む様子が収められた写真を披露。活発で運動神経の良さがうかがえる。 この投稿に対し、ファンからは「運