◇第98回選抜高校野球大会山梨学院1―2専大松戸（2026年3月27日甲子園）山梨学院は準々決勝で敗退した。先発の2年生・渡部瑛太が8回途中まで1失点の力投を見せるなど、懸命な戦いを見せた。二刀流の大黒柱・主将の菰田陽生（3年）は初戦のアクシデントで左手首を骨折。この試合も主将としてベンチで声を枯らし、時には伝令でナインを鼓舞した。試合後には決勝打を浴びた渡部の肩を抱いて励ます姿も見られた。チー