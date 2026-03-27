フジテレビは２７日、都内の同局で、３月度社長会見を開催した。３月に開催されたＷＢＣは、Ｎｅｔｆｌｉｘが１５０億円で日本国内独占放映権を取得し、地上派放送がされなかった。この件について清水賢治社長は「ＷＢＣが我々が放送できなかったことが非常に残念」と所感を述べた。清水社長はＷＢＣについて「非常に感心が強いこと。我々の番組の中で皆さんが知りたいことを報道した」と振り返った上で、「新たらしいメディア