27日の参院予算委員会で、立憲民主党の小島智子議員が、自身の選挙区・三重の漁港が直面している「マグロが獲れすぎる」という、贅沢かつ切実な悩みを国会で訴えた。【映像】小島智子議員「“マグロ大臣”に是非なっていただきたい」小島氏は「クロマグロについて鈴木農水大臣とやり取りをしたいと思います」と切り出すと、「（三重県）志摩市大王町に波切漁港がございます。そこで定置網にものすごくたくさんのクロマグロが