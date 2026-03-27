2021年から4年連続でワールドチャンピオンとなったマックス・フェルスタッペンが、2026年F1™シーズン序盤で苦戦を強いられている。開幕2戦を終えて表彰台には届かず、レッドブルにとっても試練の立ち上がりとなった。史上最年少17歳でF1デビュー史上最年少でデビューし、長年F1界を牽引してきたフェルスタッペンだが、2026年シーズン序盤は厳しい状況に直面している。フェルスタッペンは今季これまでに2戦を消化し、ランキン