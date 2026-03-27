【ニューヨーク＝山本貴徳】米政府に拘束されたベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は２６日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷した。ロイター通信によると、マドゥロ氏側は、ベネズエラ政府の資金で弁護士費用を支払えないのは、弁護人の支援を受ける権利を保障した米憲法に反すると主張し、起訴の却下を求めた。マドゥロ氏は麻薬密輸への関与などの罪に問われている。公の場に姿を見せるのは１月の出廷以来で、ともに起訴さ