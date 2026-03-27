タレントの鈴木紗理奈（48）が27日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。定期健診を受けたことを報告した。鈴木は「定期検診の結果女性ホルモンが1ミリもないと診断されました」と報告。「毎度毎度診てもらってる先生に女性ホルモン出すので飲んでね。これで思考も女性っぽくなりますよ。とのこと男性思考ってバレてたん？？笑」と女性ホルモンが処方されたことも明かした。今月中旬には、現在米国に留学中の長