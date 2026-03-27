ソフトバンクの倉野信次投手コーチが２７日、モイネロの今後について言及した。倉野コーチは「昨日ミーティングをして、今後の動きを決めました。練習再開は明日。ドームに来るけど、チーム全体と同じ時間に動くか彼単体で動くのかは流動的。時差ボケもあるから」と説明した。また、１軍復帰時期は未定ながら「ファームで投げてからになると思う」とした。キューバ代表としてＷＢＣに出場していた左腕は２５日に来日、２６日