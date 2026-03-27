27日の参議院予算委員会で、立憲民主党の高木真理議員が、24日に陸上自衛官が中国大使館に侵入し、逮捕された事件について質問した。【映像】追及する立憲議員（実際の様子）高木議員は「情報コントロールの問題、日本側の対応の遅れがあったのでは」として、まず起きたことを時系列で説明するよう求めた。これに対し、警察庁の千代延晃平警備局長が明らかにした時系列は以下のとおり。午前9時ごろ被疑者が中国大使館敷地内