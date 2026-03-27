一度に多くの来園者を輸送できる大型車体イベントツールのレンタル・販売・オリジナル製作を手掛けるワン・ステップは2026年3月25日、神奈川県横須賀市の体験型総合公園「長井海の手公園 ソレイユの丘」に、完全電動の次世代型モビリティ「EVトレイン」を提供したと発表しました。【動画】おお、静か…これが、園内を走るEVトレインの音です！EVトレインは既に同園で運行を開始しており、ガソリンを使わないクリーンな走行と静