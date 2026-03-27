犬が寝たきりになる前に飼い主にできること 1.毎日の適度なお散歩や運動で筋力を維持すること 犬が寝たきりになる前に飼い主にできることは、毎日の適度なお散歩や運動で筋力を維持することです。 持病のない健康な犬も寝たきりになることがありますが、その原因のひとつが筋肉の衰えです。筋肉は使わなければ使わないほど弱くなり、起き上がることもできなくなってしまいます。 シニア犬になると、若い頃のようにお散歩や運