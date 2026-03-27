リヴァプールは24日、エジプト代表FWモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することを発表した。サラーは2017年夏にリヴァプールへ加入。2度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝など数多くのタイトル獲得に貢献し、ここまで出場した公式戦通算435試合での得点数はクラブ歴代3位の「255」に上る。クラブは退団発表に際し、「リヴァプールの歴史上、最も偉大な選手の一人として、地位を確固たるものにした」