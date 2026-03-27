ＪＲ東日本によりますと、２７日の午後３時１分ごろ、大石田駅～北大石田駅間で踏切事故がありました。奥羽本線下りの回送列車と乗用車が衝突したということです。 以下、この事故による影響です。 〇山形新幹線（山形～新庄）上下線で運転見合わせ 〇奥羽本線（村山～新庄）上下線で運転見合わせ （午後３時５５分ＪＲ東日本発表） ※午後５時２３分運転再開