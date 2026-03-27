ABEMA（アベマ）は27日、なでしこジャパン（日本女子代表）が臨むアメリカ遠征での国際親善試合3連戦を独占無料生中継することを発表した。先日まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で見事優勝し、“アジア女王”への返り咲きを果たすとともに2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得したなでしこジャパン。来月にはアメリカへ遠征し、アメリカ女子代表との3連戦に臨むことが決定している