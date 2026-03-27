FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨んだボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFWエディン・ジェコが、ウェールズ代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフが行われ、パスA・準決勝でボスニア・ヘルツェゴビナとウェールズが対戦した。3大会ぶり2度目のW杯出場を目指すボスニア・ヘルツェゴビナと2大会連続3度目のW