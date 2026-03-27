北海道砂川市のハンターの男性が、猟銃の所持許可を取り消されたのは不当だとして道を訴えた裁判で、最高裁は２審判決を破棄し、道公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、ヒグマ駆除のため発砲したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったことを理由に銃の所持許可が取り消されたのは不当だとして、道に処分の撤回を求めていました。１審の札幌地裁は池