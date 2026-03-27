連日のあたたかさで札幌では２０２５年より１週間早く「積雪なし」となりました。（長南記者）「あたたかい日差しが差し込み、気温計は１０℃を示しています。大通公園は雪がほとんどとけています」最高気温が８．８℃となった３月２７日の札幌。あたたかい日が続いたことで雪解けが進み、２０２５年より１週間早く、正午前に「積雪なし」となりました。（兵庫から来た人）「もっと雪があると思っていたのでびっくりしました。雪用