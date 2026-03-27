充実の阪神投手陣の中で、ルーカスは存在感を放てるか(C)産経新聞社各球団が連覇や巻き返しを狙う今季のNPB。見どころの一つが、新外国人選手のパフォーマンスだろう。早くから存在感を示す選手がいれば、適応力やポテンシャルに期待が集まる選手もいる。今回、識者がピックアップしたのは、いずれもMLBやマイナーでの確かな実績や武器を持つ外国人選手たち。オープン戦で見えた兆しとデータを手がかりに、今季NPBで活躍が期待さ