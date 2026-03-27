大谷がワールドシリーズ3連覇の原動力となる(C)Getty Imagesドジャースが現地時間3月26日、今季開幕戦となったダイヤモンドバックス戦に8−2と快勝し、3連覇へ向けて発進した。大谷は試合前にドジャースの各選手のロッカーにギフトバッグを用意し、そこには「3連覇しよう」というメッセージと、約60万円とされるセイコー社製の腕時計が入っていた。これを受け、ドジャース専門メディア『DodgersBeat』はXで「このチームは、格