ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は２７日、最終回を迎えた。トキ（高石あかり）と八雲（トミー・バストウ）の、何気ないが、ほほ笑ましい日常の素晴らしさが幕を閉じたが、ネットでは、最後までヒロインの両親が健在だったことに「珍しい」などの声が上がった。「ばけばけ」最終回は、トキが丈（杉田雷麟）へ八雲との日々の振り返りを伝えていた。トキは、八雲のコートを「フロッグコート」と呼んでおり、八雲は何度も何度も