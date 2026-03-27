俳優・笹本玲奈（４０）が２７日、東京・東急シアターオーブで行われたミュージカル「メリー・ポピンズ」（２８日〜５月９日、同所ほか）の公開舞台稽古に、トリプルキャストでメリー・ポピンズ役を務める朝夏まなと（４１）らと参加した。笹本は「オープニング〜チェリー・ツリー・レーンパート１」に参加。圧巻の演技力を披露した。笹本は「４年ぶりに『メリー・ポピンズ』として再びこの地に降り立てることを、心から幸せに