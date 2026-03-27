歌手の近藤真彦（61）が、26日放送のMBSテレビ「クイズ！昭和100年プラス」に出演。黒柳徹子との思い出話を披露した。番組は激動の昭和から平成、令和とクイズ形式で振り返る企画。初めて買ったCDの話になると、近藤は「およげたいやきくん」と振り返ったが、「でも、僕らの世代って、テレビの歌番組なんかはカセットで録音するの」と回想した。当時は録音機能が付いているラジカセを活用。「テレビに向かって、カセットテー