アメリカのトランプ大統領は、イランのエネルギー施設への軍事攻撃を10日間延期すると表明しました。一方で、イラン周辺に1万人規模の地上部隊を追加派兵するとの報道もあり、緊迫した状態が続いています。トランプ大統領は26日、自身のSNSに「イラン政府の要請に基づき、エネルギー施設への攻撃を10日間延期する」と投稿しました。期限はアメリカ東部時間4月6日、日本時間の4月7日午前9時としています。トランプ大統領：イランは