フジテレビは２７日、都内の同局で３月度社長会見を行った。投資家の村上世彰氏が関与する投資会社が２７日までに、フジ・メディア・ホールディングスに対し、不動産事業を３５００億円で買収したいとの意向を伝えたと発表したばかり。フジ・メディア・ホールディングス社長も務める清水賢治社長が言及した。今回の件の受け止めを求められた清水社長は「現時点でお答えすることはできない。発表という物は決まったところでさせ