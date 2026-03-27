フリーアナウンサー有働由美子（57）が27日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にパーソナリティーとして生出演し、この日のプロ野球開幕について語った。セ、パ両リーグがこの日、各地で開幕を迎え、有働が熱烈応援する阪神は、東京ドームで巨人と戦う。有働はこの日を大事な区切りの1日として迎えたという。「プロ野球の開幕日ってとても大事で。入学式、新社会人とかがありまして、大人になって、そこそこく