G7外相会合の会場でウクライナ国旗を運ぶ関係者＝27日、パリ近郊セルネラビル（ロイター＝共同）【パリ共同】パリ近郊での先進7カ国（G7）外相会合は、イラン情勢が世界的に注目を集め、ロシアのウクライナ侵攻を巡る議論がかすむ中での開催となった。ロシアを安全保障上の重大な脅威と見なす欧州の主要国は危機感を強め、4年を超えた侵攻への対応が埋没しないよう躍起になっている。「ロシアがイランの戦争を、ウクライナの弱