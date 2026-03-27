将棋の福間香奈女流五冠（３４）は２７日、大阪府高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験第３局に臨み、生垣寛人四段（２２）に８８手で敗れ、３連敗で不合格となった。２０２２年に女流棋士で初めて挑戦し、敗退。その後結婚、出産を経て挑んだ２度目の受験だった。福間女流五冠は「自分なりに一生懸命やったが、力が足りていなかった」と振り返った。将棋の棋士と女流棋士は別制度で、棋士になった女性はまだいない。編入試験は