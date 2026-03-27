「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日、自身のXを更新。ABEMAの新番組「恋愛病院」（4月2日午後10時）に出演する地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）について言及した。ABEMAの公式Xはこの日、「情報解禁」と前置きした上で「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活『#恋愛病院』」と告知し、紹介動画もアップした。その告知動画に、石丸氏