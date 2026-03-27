フジテレビは２７日、都内の同局で、３月度社長会見を開催した。同局のアナウンサーが約１年で８人ほど大量退社する事態となっており、清水賢治社長が所感を述べた。清水社長は受け止めを求められて「アナウンサーが退職されるのは一面寂しいけど、個人的にもう一面でいうと自分の人生を豊かに生きたい、可能性を試してみたいというのは僕は応援したい」と述べ、「定年まで勤めるのではなく、退職して新しい事をやってみたい人