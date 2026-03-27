裁判所の職員が強制執行に訪れたアパートで火事です。警視庁によりますと、27日午前11時前、東京・八王子市大和田町のアパートで火事があり、火元の部屋には家賃を滞納していたとみられる30代の男性が1人で住んでいました。強制執行のため裁判所の職員らが訪問したところ、部屋の窓から煙が出てきたということです。火は1時間ほどでほぼ消し止められ、男性は救助されましたが意識不明の重体です。警視庁は男性が自ら火をつけたとみ