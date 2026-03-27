タレントのナジャ・グランディーバ（51）が27日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。26日に東京・豊島区のサンシャインシティ内にあるポケットモンスターのグッズなどを販売する店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で働くアルバイト女性が元交際相手に刺されて亡くなり、刺した男も自身の首を切りつけて死亡した事件についてコメントした。MC石井亮次が「今回は刺して、自分も刺して死んでいる」と話して意見