老化を防ぐために、避けたほうがいい食べ物は何か。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「脂質を摂りすぎると、有害なアルデヒドという物質が生成され、老化を促進する糖化反応を連鎖的に起こす。とくに避けるべきデザートがある」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる 疲労、病気、老化の原因「糖化」の正体』（池田書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Dan