心穏やかに過ごすには何をすればいいか。元結不動密蔵院の名取芳彦住職は「仏教で『苦』と定義する自分の都合通りにならないことを減らす方法は二つに大別される。例えば、あんパンが食べたければあんパンを買うか、あるいはジャムパンで我慢するかだ」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。■「悩み」と「悟り」は表裏一体世の中は、自分の都合通りにならないことばかりです。