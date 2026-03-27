KAT-TUNが解散してから1年が経つ。3月22日には楽曲全312曲がサブスクリプション解禁され、再集結を期待する声が高まっているがーー。昨年3月31日に解散したKAT-TUN。解散時のメンバーである亀梨和也（40）、上田竜也（42）、中丸雄一（42）はそれぞれソロ活動に取り組んでいるが、あの脱退メンバーにも動きがあった。「’24年2月から刑務所に収監されていた田中聖さん（40）をめぐり、2月下旬から出所したとの噂がSNS上で駆け巡り