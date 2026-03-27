【モデルプレス＝2026/03/27】NHK Eテレの幼児向け番組「みいつけた！」（月〜金あさ7時30分 ほか）で4代目「スイちゃん」を務めた女優の増田梨沙が3月26日、自身のInstagramを更新。小学校を卒業したことを報告し、6年間での成長ぶりに反響が寄せられている。【写真】4代目スイちゃん「大きくなった」身長40cm伸びた小学卒業式ショット◆増田梨沙、身長が40cm伸びた比較ショット披露増田は「小学校を卒業しました」と報告。「この