ファミレスチェーンのジョイフルは、4月1日(水)15時より「2026年春夏 新グランドメニュー」を販売開始する。これに先立ち、3月26日(木)には新グランドメニューおよび新TV-CMの発表会を開催した。発表会にはお笑いトリオ･ロバートの秋山竜次さん、株式会社ジョイフル代表取締役社長・穴見くるみ氏らが登壇した。株式会社ジョイフル代表取締役社長・穴見くるみ氏ファミリーレストラン「ジョイフル」を展開する同社は、創業50周年を迎