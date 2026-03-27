あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「インターコミュニケーションシステム」の略語は？「インターコミュニケーションシステム」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「コミュニケーション」の略し方が少し特殊です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「インカム」でした！「インカム」と