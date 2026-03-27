◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人は２７日、東京ドームで昨季のリーグ王者・阪神と開幕戦を行う。ベンチ裏通路には、球団ＯＢのロッキーズ・菅野智之投手（３６）から花が届いた。巨人時代に最多勝４度、最優秀防御率４度、最多奪三振２度、最高勝率２度、ＭＶＰ３度、２年連続沢村賞、ベストナイン５度、ゴールデン・グラブ賞５度と輝かしい成績を残した大エース。メジャー挑戦２年目となった今も