フジテレビは２７日、東京・台場の同局で社長会見を行い、清水賢治社長が動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」によって国内独占配信されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及した。３月８日に放送された同局系「Ｍｒ．サンデー」でＷＢＣを取り上げた際は、番組ＭＣの宮根誠司氏をはじめとした出演者が実況解説席のように横並びする異例の演出。Ｎｅｔｆｌｉｘ配信の試合映像を見ながら盛り上がるという